Президент Владимир Зеленский присвоил генерал-майору Александру Покладу звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Присвоение звания Александру Покладу

Так, Зеленский постановил присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Александру Покладу — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В настоящее время он занимает должность заместителя руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Поклад награжден орденами За мужество II и III степени и орденом Богдана Хмельницкого.

Ранее Верховная Рада обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание Героя Украины Андрею Парубию, который был застрелен во Львове 30 сентября.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному пилоту майору Денису Юдину и вручил ему орден Золотая Звезда.

22 августа президент Владимир Зеленский присвоил военному и поэту Максиму Кривцову звание Героя Украины посмертно. Он погиб в бою 7 января 2025 года.

Источник : Офис президента

