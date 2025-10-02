С начала суток 2 октября на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Такую информацию обнародовали в Генеральном штабе по состоянию на 22:00 1 октября.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года

Потери врага на 2 октября 2025 года

личного состава – около 1 112 460 (+980) человек;

танков – 11 224 (+1);

боевых бронированных машин – 23 296 (+2);

артиллерийских систем – 33 336 (+12);

РСЗО – 1 507 (+2);

средств ПВО – 1 224;

самолетов – 427;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 823 (+271);

крылатых ракет – 3 790;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 63 303 (+29);

специальной техники – 3 979.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

