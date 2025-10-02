Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 2 октября 2025 года – ситуация на фронте
С начала суток 2 октября на фронте произошло 125 боевых столкновений.
Такую информацию обнародовали в Генеральном штабе по состоянию на 22:00 1 октября.
Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 2 октября 2025 года
Потери врага на 2 октября 2025 года
- личного состава – около 1 112 460 (+980) человек;
- танков – 11 224 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 296 (+2);
- артиллерийских систем – 33 336 (+12);
- РСЗО – 1 507 (+2);
- средств ПВО – 1 224;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 823 (+271);
- крылатых ракет – 3 790;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 303 (+29);
- специальной техники – 3 979.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
