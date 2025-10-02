Отопительный сезон в Черкассах является ключевым этапом для жизни города и его жителей в холодные месяцы. От подготовки тепловых сетей зависит, насколько бесперебойно и комфортно будет работать отопление и горячее водоснабжение.

Когда включат отопление в Черкассах, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону в Черкассах

В Черкассах коммунальное предприятие Черкассытеплокоммунэнерго полностью подготовило тепловое хозяйство к началу отопительного сезона. По словам городского головы Анатолия Бондаренко, первыми тепло получат учреждения социальной сферы.

Сейчас смотрят

Он пояснил, что подключение бюджетных учреждений, таких как школы, детские сады и больницы, будет происходить по инициативе их руководителей, если они сочтут это необходимым. Сейчас теплоноситель уже готов к подаче, и предприятие начало постепенное подключение.

Городской голова добавил, что массовый старт отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщил, что в ближайшие дни среднесуточная температура немного снизится до +7…+8 °C, однако говорить о полноценном начале отопительного периода еще рано.

Синоптики прогнозируют, что ночью температура будет колебаться от +3 до +8 °C, а днем — от +9 до +14 °C. Начиная с 3 октября, в регион поступит теплый и влажный воздух, что постепенно повысит температурный фон: ночью до +4…+9 °C, днем — до +11…+16 °C.

Отопительный сезон в Черкассах: дата

Дата начала отопительного сезона в Черкассах 2025 и в Украине регулируется на государственном уровне и закреплена в Постановлении Кабинета Министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года О предоставлении услуг по теплоснабжению.

В соответствии с этим нормативным актом, органы местного самоуправления принимают решение о начале отопительного периода, ориентируясь на температурные показатели. Основным критерием является среднесуточная температура наружного воздуха: если в течение трех суток подряд она составляет +8 °C или ниже, местные власти должны обеспечить включение систем централизованного теплоснабжения.

В Черкассах, как и в других городах, подача тепла в первую очередь начинается для учреждений социальной сферы — больниц, поликлиник, школ и детских садов, чтобы гарантировать комфортные условия для лечения, обучения и пребывания детей. После этого постепенно подключаются жилые дома и другие потребители.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.