Ночная атака на Украину: сколько из 86 дронов сбила ПВО
В ночь на 2 октября РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, запустив 86 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.
Такие данные по состоянию на утро 2 октября обнародовали в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 2 октября: что известно
Во время ночной атаки на Украину дроны летели из направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито (подавлено) 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и других дронов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на шести локациях.
В частности, ночью 2 октября прогремели взрывы в Одессе. Там в результате вражеской атаки поврежден объект транспортной инфраструктуры. Один работник получил осколочные ранения.
Кроме того, повреждены крыша и остекление частного дома. Там пострадал еще один человек.
Зафиксированы перебои с электроснабжением.
Также прогремели взрывы в Конотопе Сумской области.
По сообщению министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, враг наносил удары по железнодорожной инфраструктуре.
Во время взрывов в Конотопе 2 октября поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражения, а утром продолжили свое движение.
В результате взрывов в Буче Киевской области, которые также прогремели прошлой ночью, пострадал мужчина.
Как отметили в ГСЧС, враг направил на город БпЛА. В результате атаки возник пожар двухэтажного здания нефункционирующего санатория на площади 600 кв. м.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 317 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.