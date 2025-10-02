В ночь на 2 октября РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, запустив 86 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов.

Такие данные по состоянию на утро 2 октября обнародовали в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 2 октября: что известно

Во время ночной атаки на Украину дроны летели из направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито (подавлено) 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и других дронов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на шести локациях.

В частности, ночью 2 октября прогремели взрывы в Одессе. Там в результате вражеской атаки поврежден объект транспортной инфраструктуры. Один работник получил осколочные ранения.

Кроме того, повреждены крыша и остекление частного дома. Там пострадал еще один человек.

Зафиксированы перебои с электроснабжением.

Также прогремели взрывы в Конотопе Сумской области.

По сообщению министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, враг наносил удары по железнодорожной инфраструктуре.

Во время взрывов в Конотопе 2 октября поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражения, а утром продолжили свое движение.

В результате взрывов в Буче Киевской области, которые также прогремели прошлой ночью, пострадал мужчина.

Как отметили в ГСЧС, враг направил на город БпЛА. В результате атаки возник пожар двухэтажного здания нефункционирующего санатория на площади 600 кв. м.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 317 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

