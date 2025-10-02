Отопительный сезон в Чернигове 2025-2026: когда начнут подавать тепло
Отопительный сезон — это важный период для каждого города и его жителей. От качественной подготовки теплового хозяйства зависит, насколько комфортно и безопасно люди переживут холодные месяцы.
Своевременные ремонты, модернизация сетей и проверка оборудования позволяют обеспечить стабильное теплоснабжение и избежать аварийных ситуаций.
Факты ICTV узнавали, когда начнется отопительный сезон в Чернигове.
Подготовка к отопительному сезону 2025 в Чернигове
КП Теплокоммунэнерго продолжает готовить тепловое хозяйство Чернигова к отопительному сезону 2025-2026 годов.
В настоящее время проводятся гидравлические испытания и реконструкция тепловых сетей. Эти меры необходимы для обеспечения их надежности и безопасности, ведь именно от этого зависит стабильное теплоснабжение в зимний период.
В связи с проведением работ временно отсутствует горячее водоснабжение в 352 жилых домах города.
В течение последней недели работники цеха тепловых сетей выполнили широкий комплекс подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону, среди которых:
- ликвидация повреждений на магистральных сетях, системах отопления и горячего водоснабжения;
- замена и обновление 42 м трубопроводов централизованного отопления;
- выполнение 16 заявок от жителей;
- восстановление благоустройства после завершения ремонтных работ;
- регулярный обход и осмотр тепловых сетей;
- очистка и испытание подогревателей горячего водоснабжения;
- установка новых задвижек;
- асфальтирование 30 кв. м дорожного покрытия, которое осуществили специалисты КП АТП-2528.
В подготовке были задействованы 64 работника ремонтного персонала и семь единиц техники, среди которых: три аварийные машины, два экскаватора и два самосвала.
Отопительный сезон в Чернигове 2025: дата начала
Вопрос начала и окончания отопительного сезона в Украине определяется на государственном уровне. Соответствующая процедура закреплена в постановлении Кабинета министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года О предоставлении услуг по теплоснабжению.
Согласно этому нормативному акту, решение о старте отопительного периода принимается органами местной власти на основе температурных показателей. Основным критерием является среднесуточная температура воздуха: если в течение трех суток подряд она составляет +8 °C или ниже, местные органы должны обеспечить включение систем централизованного теплоснабжения. Итак, когда включат отопление в Чернигове, зависит от готовности теплосетей и среднесуточной температуры.
Прежде всего тепло подается к объектам социальной сферы — больницам, поликлиникам, детским садам и школам. Это делается для того, чтобы обеспечить надлежащие условия для лечения, обучения и пребывания детей. Только после этого постепенно подключаются жилые дома и другие потребители.