Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (заседание в формате Рамштайн) состоится 15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает Интерфакс-Украина.

Рамштайн: дата проведения

— В среду, 15 октября 2025 года, Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО, — говорится в сообщении организации.

В тот же день состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны стран-членов Альянса.

По информации агентства, в рамках мероприятия состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Украинский министр также примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Напомним, что Контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет более 50 стран-партнеров, которые координируют военную помощь Киеву.

Формат получил название от немецкой авиабазы Рамштайн, где проходили первые заседания группы после начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, что 15 октября состоится уже 31-е заседание в формате Рамштайн.

По результатам прошлой встречи Рамштайна Украина получила новые системы противовоздушной обороны.

