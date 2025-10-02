Стало известно, когда состоится следующее заседание Рамштайна
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (заседание в формате Рамштайн) состоится 15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает Интерфакс-Украина.
Рамштайн: дата проведения
— В среду, 15 октября 2025 года, Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО, — говорится в сообщении организации.
В тот же день состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны стран-членов Альянса.
По информации агентства, в рамках мероприятия состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Украинский министр также примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Напомним, что Контактная группа по вопросам обороны Украины объединяет более 50 стран-партнеров, которые координируют военную помощь Киеву.
Формат получил название от немецкой авиабазы Рамштайн, где проходили первые заседания группы после начала полномасштабного вторжения России.
Напомним, что 15 октября состоится уже 31-е заседание в формате Рамштайн.
По результатам прошлой встречи Рамштайна Украина получила новые системы противовоздушной обороны.