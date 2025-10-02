Украина официально разорвала дипломатические отношения с Никарагуа после того, как режим этой страны признал временно оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым российскими.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Украина разорвала дипотношения с Никарагуа

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что решение Никарагуа является преднамеренной попыткой подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и грубым нарушением Конституции, Устава ООН и международного права.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что политическое сближение с государством-агрессором, открытие “почетного консульства” в оккупированном Крыму и признание российской оккупации являются юридически недействительными и не изменяют международно признанных границ Украины.

– Украина и в дальнейшем будет решительно реагировать на любые попытки подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, – сказал министр.

МИД также отметило, что режим Никарагуа систематически нарушает обязательства в документах о дипломатических отношениях с Украиной. Признание “ЛНР” и “ДНР” и легитимизация оккупации свидетельствуют о политической и финансовой зависимости Манагуа от Москвы.

В ответ Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа.

Никарагуа на карте

Никарагуа – это страна в Центральной Америке. Ее столица – город Манагуа. Страна граничит на юге с Коста-Рикой, а на севере – с Гондурасом.

Страной сейчас правит авторитарный, пророссийский и прокоммунистический Даниэль Ортега.

Диктатор с 2018 года усилил репрессии против своих политических оппонентов, арестовывая и заключая в тюрьму критиков, обвиняя их в измене и заговоре. Ортега называл политических заключенных “наемниками”, стремящимися его свергнуть.

Семья и окружение Ортеги находятся под санкциями Евросоюза. Со стороны США за нарушение прав человека и коррупцию были наложены санкции на окружение авторитарного правителя.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.