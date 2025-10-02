Потери врага на 2 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 317-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 112 460 убитыми и ранеными.

Потери врага на 2 октября 2025 года

  • личного состава – около 1 112 460 (+980) человек;
  • танков – 11 224 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 296 (+2);
  • артиллерийских систем – 33 336 (+12);
  • РСЗО – 1 507 (+2);
  • средств ПВО – 1 224;
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 823 (+271);
  • крылатых ракет – 3 790;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 303 (+29);
  • специальной техники – 3 979.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

