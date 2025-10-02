Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 2 октября: минус еще 980 оккупантов, танк и 12 артсистем
Потери врага на 2 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 980 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 317-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 112 460 убитыми и ранеными.
Потери врага на 2 октября 2025 года
- личного состава – около 1 112 460 (+980) человек;
- танков – 11 224 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 296 (+2);
- артиллерийских систем – 33 336 (+12);
- РСЗО – 1 507 (+2);
- средств ПВО – 1 224;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 823 (+271);
- крылатых ракет – 3 790;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 303 (+29);
- специальной техники – 3 979.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.
