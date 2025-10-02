Украина пока применяет только собственное вооружение для ударов по далекобойным целям в России. После встречи с президентом США Дональдом Трампом ситуация может измениться.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене в четверг, 2 октября.

Зеленский прокомментировал вероятность получения дальнобойного оружия от США

— По возможностям — у нас есть достаточно возможностей. Теперь вопрос в финансах, я говорил об этом с партнерами, за счет увеличения финансирования, мы сможем выйти на аналогичные показатели дальности… До этого мы использовали только наше вооружение по дальнобойным целям. После моей встречи с президентом США, мы, возможно, будем иметь что-то большее, не знаю, посмотрим, — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не наносила удары по гражданской инфраструктуре РФ, а только отвечала на атаки россиян по украинским объектам.

Сейчас смотрят

— Примерно год назад у нас не было возможности отвечать, и тогда вы помните, что они сделали: они вызвали и блэкауты в Украине, и много ужасных событий. Теперь мы можем отвечать, и они чувствуют наши мощные ответы. Нужно немного больше финансирования, – заявил президент.

По словам Зеленского, Россия сейчас ежедневно применяет около 500-600 беспилотников, тогда как Украина – 100-150.

Напомним, сегодня в Копенгагене во время общения с журналистами перед седьмым саммитом Европейского политического сообщества, Зеленский подтвердил переговоры с Трампом о поставках систем дальнобойного вооружения.

В недавнем интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Белый дом ведет переговоры о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk, однако окончательное слово остается за Дональдом Трампом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.