Президент США Дональд Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара, пообещав дипломатическую, экономическую и военную поддержку союзнику после недавнего израильского авиаудара по Дохе.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Гарантии безопасности для Катара: что известно

Согласно указу, любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара США будут рассматривать как угрозу собственной безопасности.

— В случае такого нападения Соединенные Штаты Америки будут принимать все законные и соответствующие меры — дипломатические, экономические и, при необходимости, военные — для защиты интересов, — говорится в тексте документа.

Это решение принято на фоне напряженности на Ближнем Востоке и недавнего израильского авиаудара по столице Катара — Дохе.

Указ фактически обязывает Соединенные Штаты защищать Катар в случае нападения, что является значительным усилением гарантий безопасности для ближневосточного союзника.

По информации администрации Белого дома, 1 октября Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Подробности не разглашаются, однако катарская сторона отметила, что обсуждались усилия Дохи по установлению перемирия между Израилем и ХАМАС.

Министерство иностранных дел Катара одобрительно отозвалось о подписанном указе, назвав его важным шагом в укреплении оборонного партнерства двух стран.

Правительство подчеркнуло, что решение Вашингтона усилит сотрудничество в сфере безопасности и дипломатии между союзниками.

Напомним, что Израиль нанес несанкционированный удар по руководству группировки ХАМАС в катарской столице Дохе 9 сентября.

По непроверенным данным, в результате атаки был убит лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.

