США будут защищать Катар в случае нападения – Трамп подписал указ
Президент США Дональд Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара, пообещав дипломатическую, экономическую и военную поддержку союзнику после недавнего израильского авиаудара по Дохе.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Гарантии безопасности для Катара: что известно
Согласно указу, любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара США будут рассматривать как угрозу собственной безопасности.
— В случае такого нападения Соединенные Штаты Америки будут принимать все законные и соответствующие меры — дипломатические, экономические и, при необходимости, военные — для защиты интересов, — говорится в тексте документа.
Это решение принято на фоне напряженности на Ближнем Востоке и недавнего израильского авиаудара по столице Катара — Дохе.
Указ фактически обязывает Соединенные Штаты защищать Катар в случае нападения, что является значительным усилением гарантий безопасности для ближневосточного союзника.
По информации администрации Белого дома, 1 октября Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Подробности не разглашаются, однако катарская сторона отметила, что обсуждались усилия Дохи по установлению перемирия между Израилем и ХАМАС.
Министерство иностранных дел Катара одобрительно отозвалось о подписанном указе, назвав его важным шагом в укреплении оборонного партнерства двух стран.
Правительство подчеркнуло, что решение Вашингтона усилит сотрудничество в сфере безопасности и дипломатии между союзниками.
Напомним, что Израиль нанес несанкционированный удар по руководству группировки ХАМАС в катарской столице Дохе 9 сентября.
По непроверенным данным, в результате атаки был убит лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя.