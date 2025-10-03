Кабмин ограничит доступ к данным о предприятиях ОПК в реестрах — Свириденко
Кабинет министров Украины разрешил удалить из публичных реестров всю информацию, касающуюся украинских производителей оружия.
Об этом заявила глава правительства Юлия Свириденко.
Кабмин ограничил доступ к данным об оборонных предприятиях
— По запросу производителей правительство приняло решение ограничить доступ к данным об предприятиях ОПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях, — сообщила Свириденко.
Изменения предусматривают сокрытие данных именно из открытых агрегаторов, что сделает невозможным доступ к информации для посторонних лиц.
Ограничение будет распространяться только на оборонные предприятия и будет действовать исключительно в условиях военного положения.
— Спасибо Минобороны за выработанное решение. Безопасность нашей оборонной индустрии – ключевое условие, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и еще более эффективно обеспечивать нашу армию всем необходимым, – подчеркнула премьер-министр.
Производство оружия в Украине
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит соглашения о контролируемом экспорте вооружений.
Поставка видов оружия, которые страна имеет в избытке, позволит получить дополнительное финансирование для закупки необходимых образцов.
Интерес к украинским оборонным технологиям проявляют США и страны Европы. Также значительную заинтересованность демонстрируют государства Африки.
Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение в ближайшее время Технологической ставки, где планируется рассмотреть вопрос налаживания системы экспорта вооружений.