Кабинет министров Украины разрешил удалить из публичных реестров всю информацию, касающуюся украинских производителей оружия.

Об этом заявила глава правительства Юлия Свириденко.

Кабмин ограничил доступ к данным об оборонных предприятиях

— По запросу производителей правительство приняло решение ограничить доступ к данным об предприятиях ОПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях, — сообщила Свириденко.

Изменения предусматривают сокрытие данных именно из открытых агрегаторов, что сделает невозможным доступ к информации для посторонних лиц.

Ограничение будет распространяться только на оборонные предприятия и будет действовать исключительно в условиях военного положения.

— Спасибо Минобороны за выработанное решение. Безопасность нашей оборонной индустрии – ключевое условие, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и еще более эффективно обеспечивать нашу армию всем необходимым, – подчеркнула премьер-министр.

Производство оружия в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит соглашения о контролируемом экспорте вооружений.

Поставка видов оружия, которые страна имеет в избытке, позволит получить дополнительное финансирование для закупки необходимых образцов.

Интерес к украинским оборонным технологиям проявляют США и страны Европы. Также значительную заинтересованность демонстрируют государства Африки.

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение в ближайшее время Технологической ставки, где планируется рассмотреть вопрос налаживания системы экспорта вооружений.

