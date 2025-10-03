Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 3 октября: минус еще 970 оккупантов, танк и 13 артсистем
Потери врага на 3 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 970 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 318-ю сутки полномасштабной войны достигли 1 113 430 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 3 октября 2025 года
- личного состава – около 1 113 430 (+970) человек;
- танков – 11 225 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 297 (+1);
- артиллерийских систем – 33 413 (+13);
- РСЗО – 1 514 (+1);
- средств ПВО – 1 224;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 093 (+273);
- крылатых ракет – 3 790;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 325 (+44);
- специальной техники – 3 979.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 318-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
