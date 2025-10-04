Группа G7+ собралась на экстренное заседание из-за атак РФ на энергетику Украины
Координационная группа G7+ собралась на экстренное совещание после серии ударов России по энергетической сети Украины.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
G7+ собралась из-за ударов России по энергетике Украины
В заседании приняли участие более 100 представителей правительств и международных организаций — среди них?
- делегаты из США, Канады, Германии, Нидерландов, Франции;
- представители Еврокомиссии, ПРООН, ЕИБ, ЕБРР, Секретариата Энергетического сообщества;
- другие партнеры.
Украинская сторона проинформировала партнеров о последствиях последних атак, направленных, в частности, на объекты нефтегазового комплекса.
— Это очевидная попытка лишить украинцев света и тепла в осенне-зимний период. Россия не отказалась от намерений погрузить Украину в темноту накануне нового отопительного сезона, — подчеркнул заместитель министра энергетики Роман Андарак.
В Минэнерго отметили, что именно благодаря международной помощи — поставкам оборудования и финансированию — Украина смогла пройти три предыдущие военные зимы и быстро восстанавливать объекты после атак.
Сейчас, с усилением российского давления, растет потребность в новой волне поддержки.
Украинская делегация призвала партнеров мобилизовать ресурсы и использовать уже проверенные инструменты помощи, чтобы обеспечить скорейшее восстановление энергосистемы.
Среди первоочередных потребностей:
- системы физической и противовоздушной защиты объектов;
- закупка дополнительных объемов газа;
- поставка энергетического оборудования для оперативного ремонта;
- восстановление поврежденных энергетических мощностей.
Представители G7+ подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину и договорились провести дополнительную координационную встречу в ближайшее время для согласования конкретных шагов.
Фото: Минэнерго Украины