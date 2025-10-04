Координационная группа G7+ собралась на экстренное совещание после серии ударов России по энергетической сети Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

G7+ собралась из-за ударов России по энергетике Украины

В заседании приняли участие более 100 представителей правительств и международных организаций — среди них?

делегаты из США, Канады, Германии, Нидерландов, Франции;

представители Еврокомиссии, ПРООН, ЕИБ, ЕБРР, Секретариата Энергетического сообщества;

другие партнеры.

Украинская сторона проинформировала партнеров о последствиях последних атак, направленных, в частности, на объекты нефтегазового комплекса.

— Это очевидная попытка лишить украинцев света и тепла в осенне-зимний период. Россия не отказалась от намерений погрузить Украину в темноту накануне нового отопительного сезона, — подчеркнул заместитель министра энергетики Роман Андарак.

В Минэнерго отметили, что именно благодаря международной помощи — поставкам оборудования и финансированию — Украина смогла пройти три предыдущие военные зимы и быстро восстанавливать объекты после атак.

Сейчас, с усилением российского давления, растет потребность в новой волне поддержки.

Украинская делегация призвала партнеров мобилизовать ресурсы и использовать уже проверенные инструменты помощи, чтобы обеспечить скорейшее восстановление энергосистемы.

Среди первоочередных потребностей:

системы физической и противовоздушной защиты объектов;

закупка дополнительных объемов газа;

поставка энергетического оборудования для оперативного ремонта;

восстановление поврежденных энергетических мощностей.

Представители G7+ подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину и договорились провести дополнительную координационную встречу в ближайшее время для согласования конкретных шагов.

Фото: Минэнерго Украины

