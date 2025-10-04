Служба внешней разведки Украины зафиксировала факты передачи Китаем России спутниковых разведданных, которые использовались для подготовки ракетных ударов по Украине, в частности по объектам, принадлежащим иностранным инвесторам.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Службы внешней разведки Олег Александров.

Китай предоставлял РФ разведданные для ударов по Украине

По его словам, есть подтверждение тесного сотрудничества между РФ и КНР в сфере мониторинга спутниковой разведки территории Украины.

– Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в течение последних месяцев, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам, — сказал он.

В ведомстве отказались предоставить дополнительные детали о конкретных местах в Украине, которые были поражены с помощью данных китайской спутниковой разведки.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на документы, писала, что Россия помогает Китаю в подготовке к возможному нападению на Тайвань.

