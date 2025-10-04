Потери врага на 4 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 950 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 319-е сутки полномасштабной войны составляют 1 114 380 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 4 октября 2025 года

  • личного состава – около 1 114 380 (+950) человек;
  • танков – 11 226 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 298 (+1);
  • артиллерийских систем – 33 428 (+15);
  • РСЗО – 1 515 (+1);
  • средств ПВО – 1 222;
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 643 (+450);
  • крылатых ракет – 3 803 (+10);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 398 (+73);
  • специальной техники – 3 971 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Війна в Україні

