Потери РФ на 4 октября: уничтожено еще 950 оккупантов, танк и 15 артсистем
Потери врага на 4 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 950 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 319-е сутки полномасштабной войны составляют 1 114 380 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 4 октября 2025 года
- личного состава – около 1 114 380 (+950) человек;
- танков – 11 226 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 298 (+1);
- артиллерийских систем – 33 428 (+15);
- РСЗО – 1 515 (+1);
- средств ПВО – 1 222;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 643 (+450);
- крылатых ракет – 3 803 (+10);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 398 (+73);
- специальной техники – 3 971 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 319-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
