Россия сознательно нанесла удар дроном по гражданской инфраструктуре Шостки Сумской области 4 октября.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Реакция фон дер Ляйен на атаку на Шостку

— ЕС солидарен с Украиной, народ которой снова пострадал от российской жестокости. Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала в Шостке подчеркивают безрассудную и постоянную готовность России наносить удары по гражданскому населению, — написала фон дер Ляйен в соцсети X.

Она подчеркнула, что ЕС и мировые партнеры должны продолжать усиливать давление на Россию, пока она наконец не согласится на справедливый и длительный мир.

Реакция Эстонии и Чехии на атаку на Шостку

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что «это часть более широкой схемы: от ударов по газовым объектам Украины до отключения Запорожья от электроснабжения и даже атаки на Чернобыль».

Он добавил, что жизнь и дома людей, гражданская инфраструктура, энергетика, железные дороги являются целенаправленными мишенями для России.

— Мир должен действовать: более жесткие санкции ЕС, REPowerEU для сокращения доходов от энергетики и полная ответственность за эти преступления, — подчеркнул Цахкна.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил варварство России и выразил поддержку всем раненым.

— Пока мы голосуем за безопасность Чехии, Россия продолжает показывать миру свое истинное лицо, — написал он.

По его словам, нападение на поезд, следовавший из Шостки в Киев, является еще одним доказательством ее варварства и государственного терроризма, организованного Кремлем.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ввести новые сокрушительные санкции против России после двойного удара по Шостке.

Он назвал атаку самой варварской российской тактикой, когда вторая атака поражает спасателей и людей во время эвакуации.

