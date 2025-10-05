Ночью 5 октября Россия нанесла комбинированные удары по объектам энергетической и газовой инфраструктуры.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины и группе Нафтогаз.

Атака на энергетику Украины 5 октября: что известно

В результате комбинированного удара повреждено оборудование Запорожьеоблэнерго, что привело к отключению электроэнергии значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Враг снова атаковал Черниговскую область, где продолжают действовать графики почасового отключения света.

Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, из-за ночных обстрелов 5 октября без электроснабжения остались более 110 тыс. абонентов в разных регионах.

Атака на газовую инфраструктуру 5 октября: что известно

Во время атаки на Украину 5 октября под ударом находились и гражданские объекты, которые снабжают украинцев газом во время отопительного сезона.

В результате атаки зафиксированы попадания и разрушения. Специалисты группы Нафтогаз совместно со спасательными службами работают на местах, ликвидируют последствия и оценивают масштабы повреждений.

– Никакого военного значения атакованные объекты не имеют. Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно – лишить украинцев газа, тепла и света, – отметил глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Напомним, что в результате ночной атаки РФ погибли пять человек, еще 10 ранены.

