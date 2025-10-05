С начала суток между украинскими военными и российскими оккупантами уже произошло 106 боевых столкновений. Наиболее горячо было на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке по состоянию на 16:00, 5 октября.

Ситуация на фронте: данные Генштаба

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано шесть боевых столкновений.

Российские войска нанесли три авиаудара, применив семь управляемых авиабомб, и осуществили 64 обстрела украинских позиций и населенных пунктов, из них пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении силы обороны отразили 15 атак, еще два боя продолжаются. Враг пытался продвинуться вблизи Волчанских Хуторов, Одрадного, Бологовки, Красного Первого, Каменки и Западного.

На Купянском направлении противник пять раз атаковал позиции ВСУ вблизи Купянска и Петропавловки, сейчас продолжаются четыре боя.

На Лиманском направлении зафиксировано три атаки в районах Карповки, Торского и Дробышевого, еще два столкновения не завершены.

На Северском направлении украинские воины отбили шесть штурмов врага вблизи Ямполя, Григоровки и Федоровки.

На Краматорском направлении продолжается атака противника вблизи Ступочек.

Какие направления самые горячие

На Торецком направлении оккупанты осуществили десять штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки, бои еще продолжаются.

На Покровском направлении ситуация остается одной из самых сложных — россияне 24 раза пытались вытеснить украинские подразделения вблизи Никаноровки, Родинского, Казацкого, Новоэкономичного, Удачного, Покровска и других населенных пунктов.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону возле Сосновки, Комышувахи, Калиновского и Березового — силы обороны отбили 12 атак, три еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло два боя вблизи Полтавки, а на Ореховском направлении — пять столкновений в районах Степового и Плавней. Также враг нанес авиаудар по Запорожью.

На Приднепровском направлении украинские воины остановили попытку штурма в направлении Антоновского моста.

На остальных участках фронта — без существенных изменений, отметили в Генеральном штабе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

