Потери РФ на 5 октября: уничтожено 870 оккупантов и 35 единиц автотехники
Потери врага на 5 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 870 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 320-е сутки полномасштабной войны превысили 1,115 млн.
Потери РФ на 5 октября 2025 года
- личного состава – около 1 115 250 (+870);
- танков – 11 230 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 299 (+1);
- артиллерийских систем – 33 446 (+18);
- реактивных систем залпового огня – 1 516 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 222;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 66 863 (+320);
- крылатых ракет – 3 803;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 433 (+35);
- специальной техники – 3 971.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
