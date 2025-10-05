Потери врага на 5 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 870 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 320-е сутки полномасштабной войны превысили 1,115 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 5 октября 2025 года

  • личного состава – около 1 115 250 (+870);
  • танков – 11 230 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 299 (+1);
  • артиллерийских систем – 33 446 (+18);
  • реактивных систем залпового огня – 1 516 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1 222;
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 66 863 (+320);
  • крылатых ракет – 3 803;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 433 (+35);
  • специальной техники – 3 971.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
В Ямполе Донецкой области ситуация стабилизирована, идет зачистка от ДРГ — Сырский
скільки території України окуповано у квітні 2025

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.