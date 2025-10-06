Анастасия Гевко, редактор ленты
2 мин.
Цифровые пропуски в Киеве: как изменятся правила передвижения с 2026 года
С 2026 года в Киеве введут цифровые пропуска для того, чтобы можно было передвигаться по городу во время комендантского часа.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Цифровые пропуска в Киеве: как это будет работать
Отмечается, что решение о цифровых пропусках в Киеве приняли на столичном Совете обороны.
Киевской городской военной администрации поручили:
- совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок их использования;
- обратиться к областной администрации с предложением ввести цифровые пропуска и в Киевской области.
Кроме того, в городе собираются создать и внедрить информационно-коммуникационную систему управления цифровыми пропусками для проезда транспортных средств.
Ранее сообщалось, что в Киеве комендантский час длится с 00:00 до 5:00. В это время пропусками могут пользоваться работники сектора безопасности и обороны и объектов критической инфраструктуры.
Источник: КГГА
