С 2026 года в Киеве введут цифровые пропуска для того, чтобы можно было передвигаться по городу во время комендантского часа.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Цифровые пропуска в Киеве: как это будет работать

Отмечается, что решение о цифровых пропусках в Киеве приняли на столичном Совете обороны.

Киевской городской военной администрации поручили:

совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок их использования;

обратиться к областной администрации с предложением ввести цифровые пропуска и в Киевской области.

Кроме того, в городе собираются создать и внедрить информационно-коммуникационную систему управления цифровыми пропусками для проезда транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Киеве комендантский час длится с 00:00 до 5:00. В это время пропусками могут пользоваться работники сектора безопасности и обороны и объектов критической инфраструктуры.

