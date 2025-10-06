Президент Владимир Зеленский сообщил, что он дал четкие задания по электроэнергии, в частности по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму, и что Украина увеличивает запасы оборудования.

Он также отметил, что есть четкие задачи по газу, ведутся переговоры с партнерами, и уже есть готовность премьера Нидерландов помогать и поддерживать Украину.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 6 октября.

Обращение Зеленского 6 октября

Президент сообщил, что провел энергетическую Ставку, во время которой обсуждалась ситуация на энергетических объектах в разных регионах Украины.

Он отметил, что отдельно рассматривались вызовы в Николаеве и Одессе, доклады военных командующих о развертывании дополнительных сил ПВО и комплексной защите энергообъектов, и что были определены необходимые ресурсы для реагирования на проблемы.

По его словам, все запросы руководителей, прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, по финансам и помощи были решены.

Зеленский сообщил, что заслушал доклады чиновников, руководителей Нафтогаза и Укрэнерго.

– Дал четкие задачи по электричеству – по объектам генерации и дополнительному оборудованию на зиму. Мы увеличиваем запасы оборудования. Четкие задачи есть и по газу – говорим об этом с партнерами, и уже есть готовность премьера Нидерландов помогать и поддерживать нас – сегодня я с ним об этом говорил, – сказал Зеленский.

По его словам, также есть готовность Норвегии. Он сообщил, что Министерство иностранных дел созовет послов государств, которые могут помочь.

