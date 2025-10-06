По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 192 боевых столкновения. Россияне нанесли массированный удар 53 ракетами и сбросили 77 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг использовал 1862 дрона-камикадзе и осуществил 2983 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 6 октября 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.