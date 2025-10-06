Коммунальное предприятие Ровнотеплоэнерго почти завершило подготовку к отопительному сезону в Ровно. Предприятие обеспечено газом и запасами твердого топлива, а также завершает ввод в эксплуатацию новых когенерационных установок, что позволит снизить затраты на производство тепла и стабилизировать энергосистему города.

Несмотря на это, из-за задолженности населения и замороженных тарифов долг компании перед поставщиком газа превышает 700 млн гривен.

Когда включат отопление в Ровно, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Подготовка к отопительному сезону в Ровно 2025-2026

Как сообщил директор Ровнотеплоэнерго Александр Ющук в эфире Общественного Радио. Ровно, город готов к отопительному сезону. Уже со 2 октября предприятие технически готово к подаче тепла.

Подготовка жилых домов к отопительному сезону в Ровно в 2025 году также остается важным вопросом. На сегодняшний день только половина председателей ОСМД подали заявки о готовности домов, остальные либо проигнорировали обращение, либо еще не завершили технические проверки.

Директор компании подчеркнул, что испытание системы, ревизия, ремонт запорной арматуры и восстановление изоляции труб — обязательная процедура, которая гарантирует бесперебойную подачу тепла.

Предприятие активно проводит работу с должниками через суд, блокируя счета, описывая имущество и стимулируя договоренности о реструктуризации. Сейчас тариф на тепло составляет 1900 грн за гигакалорию, что почти вдвое ниже экономически обоснованной цены — 4200 грн.

Из-за этого накопился долг перед Нафтогаз Трейдинг более 700 млн грн. Государство и городские власти частично компенсируют эти потери; в прошлом году город выделил около 90 млн грн, в этом году помощь также поступила.

Ровно: когда включат отопление и горячую воду в городе

Согласно законодательству, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура в течение трех суток не превышает +8°C. После этого городской голова издает соответствующее распоряжение о начале подачи тепла.

Что касается горячей воды, то, по словам Ющука, ее подача начнется вместе с отоплением, но не сразу. Настройка гидравлического режима системы занимает до 1–2 недель, поэтому стабилизация горячего водоснабжения произойдет постепенно.

Среди главных инновационных проектов Ровнотеплоэнерго — развитие когенерационных установок, которые позволят производить тепло и электроэнергию одновременно, снижая себестоимость и повышая энергонезависимость города. Главным вызовом для предприятия и города остается война, которая продолжает влиять на экономику и финансовую стабильность системы теплоснабжения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.