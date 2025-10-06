Из-за роста дронной и ракетной угрозы со стороны РФ, учебные центры Вооруженных сил Украины перемещают вглубь страны, подальше от линии фронта.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам ежемесячного совещания по функционированию учебных центров.

Сырский о безопасности учебных центров ВСУ

— Учитывая дронную и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача — обеспечить высокие стандарты подготовки также и на удаленных локациях, — написал главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, во время совещания также состоялся конструктивный разговор о контроле качества подготовки в учебных центрах, оптимизации их организационной структуры, развертывании БЗВП на базе механизированных бригад, роли армейских корпусов в подготовке и т.д.

— Проблемные вопросы рассмотрены, определены пути их неотложного решения. Поставил конкретные задачи, в том числе и по подготовке к функционированию учебных центров в зимний период, — сообщил он.

Сырский подчеркнул, что важно полностью реализовать потенциал учебных центров, работа над этим продолжается.

— За последний год мы проделали значительную организационную работу, чтобы новобранцы имели достаточно времени для освоения необходимых навыков и знаний во время базовой общевойсковой подготовки. Теперь БЗВП длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые соответствуют требованиям современной технологической войны, — написал Сырский.

Недавно стало известно, что в Польше открыли учебный центр для украинской армии. Ожидается, что там сможет одновременно обучаться 1,2 тыс. военнослужащих.

