По данным синоптиков, в западных областях Украины, в частности в Тернополе, наблюдается заметно более прохладная погода, чем на остальной территории страны. Если на Юге температура воздуха достигает +16°C, то в Тернополе этот показатель значительно ниже.

Когда начнется отопительный сезон в Тернополе в 2025 году — читайте в нашем материале.

Когда дадут тепло в Тернополе

Отопительный сезон в Тернополе 2025, дату начала которого утверждают городские власти, уже начался. По данным Тернопольского городского совета, в городе продолжается постепенное подключение учреждений социальной сферы к системе централизованного отопления. По состоянию на 16:00 3 октября 2025 года тепло уже подано в ряд медицинских и образовательных учреждений.

Медицинские учреждения, где начался отопительный сезон:

КНП Тернопольский областной центр реабилитации и развития ребенка ТОР;

Тернопольская специальная общеобразовательная школа ТМР ТО;

КНП Тернопольский областной клинический перинатальный центр Мать и ребенок ТОР;

КНП Тернопольская коммунальная городская больница №2;

КНП Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи.

Образовательные учреждения:

29 учреждений дошкольного образования (ясли-сады);

пять начальных школ Тернополя.

Подключение проходит поэтапно, и в ближайшее время планируется обеспечить теплоснабжение во всех объектах социальной сферы города.

Когда включат отопление в Тернополе

В Украине отопительный сезон начинается в соответствии с постановлением Кабинета министров №830 от 21 июля 2005 года. Согласно ему, отопительный сезон 2025 в Тернополе начинается тогда, когда в течение трех суток подряд среднесуточная температура воздуха составляет +8°C или ниже.

В первую очередь тепло подается к объектам социальной сферы — детским садам, школам, больницам и другим медицинским учреждениям. Только после этого начинается подключение жилых домов и других потребителей.

Поэтому, учитывая снижение температуры в западных областях, в частности в Тернополе, городские власти уже начали поэтапное подключение социальных учреждений к системе централизованного отопления.

