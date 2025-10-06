Украина получит от Словакии пять машин для разминирования Bozena и другую инженерную и строительную технику. Помощь включает транспорт, комплексы разминирования и средства медицинской эвакуации.

Об этом сообщил глава Минобороны Денис Шмыгаль в понедельник, 6 октября.

Словакия предоставляет Украине нелетальную помощь

— Подписали с вице-премьер-министром, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения, — отметил Шмыгаль.

По его словам, Словакия предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования и средства медицинской эвакуации.

Шмыгаль поблагодарил словацкого коллегу за помощь, которая спасает жизни украинцев.

Он отметил, что в Украине чувствуют поддержку Словакии на пути к достижению справедливого, прочного мира.

Министр обороны выразил благодарность за пакеты помощи, которые уже предоставила Словакия.

Меморандум о 14-м пакете поддержки от Словакии

Вице-премьер-министр — министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил о подготовке нового пакета поддержки Украины, который предусматривает предоставление инженерной и противоминной помощи.

— Я с большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14 пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине, — сказал Калиняк во время вступительного слова на третьем Международном форуме оборонных индустрий (DFNC3) в понедельник.

Он заявил, что находится в Киеве, чтобы вместе с Денисом Шмыгалем определить возможные проекты для расширения “всестороннего оборонного сотрудничества”.

По словам министра обороны, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Словакия в 15 раз увеличила мощности по производству артиллерийских боеприпасов.

— Кроме того, мы втрое увеличили производство систем непрямого огня. Я очень счастлив и рад видеть здесь своих уважаемых коллег из Дании, и совместный проект по поставке 16 полностью автоматических гаубиц Zuzana мы только что завершили, за несколько недель, — подчеркнул Калиняк.

Он отметил, что озвученная на форуме президентом Владимиром Зеленским информация о способности Украины производить 40 единиц САУ Богдана в месяц – “это галактическая цифра”.

— То, как улучшается украинская промышленность, действительно впечатляет, — добавил он.

Калиняк также сообщил, что во время недавней встречи словацкого премьер-министра Роберта Фицо с президентом Владимиром Зеленским оборонное сотрудничество было определено как одна из главных тем будущей четвертой совместной межправительственной сессии.

Напомним, Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В ноябре 2023 года правительство Фицо отклонило 14-й пакет на €40,3 млн, ограничив дальнейшую прямую военную помощь гуманитарной и нелетальной, в частности разминированием.

Фото: Денис Шмыгаль

