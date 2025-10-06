Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина станет членом Евросоюза, независимо от позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве.

Украина будет членом ЕС

– Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, потому что это выбор народа Украины. Я уверен, что народ Венгрии поддерживает Украину в любом случае, – подчеркнул президент.

Зеленский также прокомментировал возможность изменения правил процедуры, при которых для расширения ЕС не потребуется единогласное решение.

Он отметил, что изменение процедуры позволило бы продвигать Украину без участия Венгрии, если большинство стран, кроме нее, будет поддерживать вступление Украины и понимать необходимость такого шага.

Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все технические требования для открытия первого кластера в переговорах о вступлении в ЕС. Он отметил, что именно Украина сегодня стоит на защите всего континента.

– Украина борется за всех, за свою свободу и за свободу Европы. Сейчас сколько атак дронов уже на европейцев, сколько рисков… Украина делится своим опытом. Украина стоит на защите. Это просто несправедливо – рассказывать байки об Украине, – сказал глава государства, комментируя позицию Орбана.

Ранее Зеленский заявил, что Орбан блокирует вступление Украины в Европейский Союз из-за выборов, которые состоятся в апреле 2026 года.

Сам Орбан недавно заявил, что Венгрия отказывается вступать вместе с Украиной в одни и те же организации, включая Евросоюз и НАТО. В МИД Украины ему напомнили, что Киев и Будапешт уже входят совместно в различные организации.

Источник : Укринформ

