Потери РФ на 6 октября: ВСУ уничтожили 1090 оккупантов и 38 единиц тяжелой техники
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали 1090 российских оккупантов, а также уничтожили не менее пяти вражеских танков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Также наши военные уничтожили 14 российских боевых бронированных машин и 18 артсистем. Уничтожена и одна система противовоздушной обороны врага.
Потери РФ на фронте на 6 октября
- личного состава – около 1 116 340 (+1090) человек,
- танков – 11 235 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 23 313 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 33 464 (+18) ед,
- РСЗО – 1516 ед.,
- средств ПВО – 1223 (+1) ед.,
- самолетов – 427 ед.,
- вертолетов – 346 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 67 226 (+363) ед.,
- крылатых ракет – 3841 (+38) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 496 (+63) ед.,
- специальной техники – 3971 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.
Источник: Генштаб ВСУ
