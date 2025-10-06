За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали 1090 российских оккупантов, а также уничтожили не менее пяти вражеских танков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также наши военные уничтожили 14 российских боевых бронированных машин и 18 артсистем. Уничтожена и одна система противовоздушной обороны врага.

Потери РФ на фронте на 6 октября

личного состава – около 1 116 340 (+1090) человек,

танков – 11 235 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 23 313 (+14) ед,

артиллерийских систем – 33 464 (+18) ед,

РСЗО – 1516 ед.,

средств ПВО – 1223 (+1) ед.,

самолетов – 427 ед.,

вертолетов – 346 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 67 226 (+363) ед.,

крылатых ракет – 3841 (+38) ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 63 496 (+63) ед.,

специальной техники – 3971 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

