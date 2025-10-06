За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали 1090 российских оккупантов, а также уничтожили не менее пяти вражеских танков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также наши военные уничтожили 14 российских боевых бронированных машин и 18 артсистем. Уничтожена и одна система противовоздушной обороны врага.

Потери РФ на фронте на 6 октября

  • личного состава – около 1 116 340 (+1090) человек,
  • танков – 11 235 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 23 313 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 33 464 (+18) ед,
  • РСЗО – 1516 ед.,
  • средств ПВО – 1223 (+1) ед.,
  • самолетов – 427 ед.,
  • вертолетов – 346 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 67 226 (+363) ед.,
  • крылатых ракет – 3841 (+38) ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 496 (+63) ед.,
  • специальной техники – 3971 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

