Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия будет делать все, чтобы добыча украинского газа стала невозможной, поэтому основной задачей остается иметь средства на импорт.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Киеве.

РФ стремится сделать добычу газа в Украине невозможной

– Россия будет делать все, чтобы мы не могли заниматься добычей нашего газа. Они будут делать все. Все это защитить будет сложно. Поставленная задача – параллельно иметь деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ, – сказал Зеленский.

Он отметил, что у власти есть четкое понимание, какой объем средств необходим для этого, и она будет готова к такому варианту.

Зеленский отметил, что сегодня сложно спрогнозировать ситуацию с электроэнергией, но Украина будет готова ко всем соответствующим вызовам, ежедневно работает над этим и планирует защищаться и бороться.

Президент также добавил, что россияне должны знать, что “мы шаг за шагом будем увеличивать производство всего того (беспилотников, ракет, другого вооружения, — Ред.), чтобы они также чувствовали то, что чувствуют украинцы”.

Источник : Укринформ

