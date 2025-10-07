Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине имеют доступ к ряду программ поддержки, направленных на развитие предпринимательской деятельности. Через них можно получить финансовую помощь, доступ к учебным курсам и менторскую поддержку для начала или восстановления собственного бизнеса.

Как получить помощь ВПЛ для развития бизнеса и какая сумма предоставляется — читайте в материале Фактов ICTV.

Бизнес для ВПЛ: что известно о помощи

В одном из регионов Украины осенью начала работу программа поддержки малого бизнеса в рамках проекта S.T.A.R.T. Участники инициативы смогут получить денежные гранты в размере от 1 000 долларов США. Об этом сообщили в пресс-центре благотворительной организации Каритас-Спес Украина. Но это не единственная программа для ВПЛ.

Министерство экономики Украины сообщает, что внутренне перемещенные лица и украинцы, которые вернулись домой, а также принимающие общины Сумской, Черниговской и Киевской областей могут получить помощь на перезапуск и поддержку бизнеса.

Поддержка направлена на восстановление и усиление социальной устойчивости общин Черниговской, Сумской и Киевской областей.

В рамках проекта предоставляется:

150 грантов — до €7 тыс. для микропредприятий;

90 грантов — до €20 тыс. для малых предприятий;

45 грантов — до €15 тыс. для микропредприятий на стартапы.

Среди самых распространенных направлений деятельности, которые выбирают ВПЛ, являются:

предоставление услуг и образование;

перерабатывающая промышленность;

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств;

временное размещение и организация питания.

Помощь ВПЛ для развития бизнеса: какая сумма предоставляется

Благодаря грантовой государственной программе Собственное дело можно получить микрогрант до 250 тыс. грн. Отметим, что в этом году сумма гранта может быть увеличена до 500 тыс. грн для людей, проживающих в прифронтовых областях. Соответствующий документ находится на рассмотрении правительства.

Предоставленные средства можно потратить на приобретение (лизинг) оборудования, закупку материалов, сырья, а также на аренду помещения.

Обязательным условием было открытие ФЛП и создание 1-2 рабочих мест (в зависимости от суммы гранта). Однако в 2025 году были внесены изменения, и теперь людям, которые получили грант, разрешена самозанятость. В таком случае можно получить до 70 тыс. грн без условия трудоустройства сотрудников.

В частности, по программе можно получить:

до 150 тыс. грн (необходимо создать 1 рабочее место);

до 250 тыс. грн (необходимо создать 2 рабочих места);

до 75 тыс. грн (необходимо открыть ФЛП);

до 150 тыс. грн для молодежи до 25 лет с последующим открытием ФЛП.

Кроме того, 4 экономических кластера получат гранты до €80 тыс. для повышения конкурентоспособности своей продукции, стимулирования экспорта и содействия экономическому развитию области.

Также поддержку могут получить украинцы, которые вернулись домой, молодежь, женщины и другие члены общин указанных областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения шансов на трудоустройство. Таким лицам предоставляются ваучеры на сумму до €1 тыс. на образовательные и профессиональные курсы повышения квалификации.

Помощь ВПЛ для развития бизнеса: как получить грант

Предоставление грантовых средств реализуется через банки. Они проверяют историю заявителя. В случае выявления фактов, которые делают невозможным получение грантов (непогашенные задолженности по кредитам, дела, которые на момент подачи заявления рассматриваются в судебном порядке), тогда человеку может быть отказано. Повторно податься на грант возможно будет после устранения недостатков.

Для того, чтобы подать заявку на грант, необходимо:

Подготовить бизнес-план, в котором четко описать идею, уникальность, потенциал вашего проекта, цели и финансовые потребности.

Подчеркнуть, как ваш бизнес будет способствовать развитию общества или поможет другим ВПЛ.

Зарегистрироваться в соответствующей программе, заполнить анкету и предоставить необходимые документы.

Подать заявку на получение гранта на создание или развитие собственного бизнеса можно на портале Дія.

Как получить помощь ВПЛ для развития бизнеса и что для этого необходимо — смотрите в видео:

Поддержка ВПЛ в развитии бизнеса является важным шагом к экономической стабильности и интеграции. Воспользуйтесь имеющимися возможностями, чтобы реализовать свои предпринимательские идеи и способствовать восстановлению страны.

Источник: Министерство экономики Украины

