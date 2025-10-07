Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить и доложить о конкретных мерах по повышению зарплат учителей.

Об этом глава государства сообщил после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.

Зеленский о повышении зарплат учителей

— Поручил также подготовить и доложить о конкретных путях повышения зарплаты учителей, чтобы уже принятые решения о повышении зарплаты заработали в следующем году. Важно, чтобы были и ощутимые результаты в поддержке внутренне перемещенных лиц, – отметил Зеленский.

Он добавил, что ожидает подробный доклад правительства по этим двум вопросам в конце этой недели.

Какова зарплата учителей в Украине

По последним данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата педагогов в Украине в настоящее время составляет 14 307 грн, что примерно на 39% меньше среднего показателя по стране, который достигает 23 460 грн.

С 1 января 2025 года учителя получают ежемесячную доплату в размере 1 300 грн до налогообложения за работу в неблагоприятных условиях, так называемую “учительскую тысячу”.

С 1 сентября эта доплата вырастет до 2,6 тыс. грн до налогообложения. Для педагогов, чья учебная нагрузка превышает ставку, сумма доплаты начисляется пропорционально.

Недавно Юлия Свириденко заявила, что учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4 тыс. грн после уплаты налогов.

