Салтовский районный суд Харькова 7 октября вынес приговор по делу об избиении работником ТЦК учителя истории в мае 2025 года. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Суд Харькова вынес приговор экс-работнику ТЦК за избиение учителя

Бывшего работника ТЦК Сергея Воловика суд признал виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на три года, сообщил из зала суда корреспондент Суспільного.

Кроме того, суд принял решение о взыскании морального ущерба в размере 150 тыс. грн.

Ранее потерпевший Юрий Федяй в гражданском иске требовал 300 тыс. грн. морального ущерба и 21 тыс. грн. правовой помощи. 19 сентября во время заседания обвиняемый проинформировал, что готов возместить 30 тыс. грн морального ущерба и 21 тыс. грн правовой помощи.

На обжалование у подсудимого есть 30 дней.

– Моя главная цель была показать и доказать, что я не провоцировал работников ТЦК, что сегодня суд и подтвердил. Хочу поблагодарить всех за поддержку: близких, друзей, знакомых, которые мне написали — очень важно. Также хочу поблагодарить всех украинцев, которые поддержали меня в социальных сетях — ваше внимание и неравнодушие дали возможность получить такой результат, который сегодня озвучил суд, — говорит потерпевший Юрий Федяй.

Прокурор Сергей Яковенко рассказал, что удовлетворен приговором суда.

— Мы очень довольны тем, что предыдущая квалификация, в рамках которой Воловику было сообщено о подозрении, и в дальнейшем по которой был направлен обвинительный акт в суд, судом подтверждена: это у нас хулиганство, как грубое нарушение общественного порядка, с особой дерзостью совершеное, — говорит Сергей Яковенко.

Как сообщил прокурор, он предлагал суду назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы. В приговоре суд учел личность обвиняемого и назначил меньшее наказание. Приговор еще будут изучать, говорит Сергей Яковенко.

— По предписанию уголовного закона, наказание в виде ограничения свободы, не может применяться в отношении военнослужащих срочной службы исключительно. Воловик у нас мобилизован, а потому не подпадает под указанную категорию. Кроме того, указанное наказание не может применяться к инвалидам первой и второй групп. У Воловика есть инвалидность третьей группы, а потому в реализации этого наказания препятствий не будет, — добавил прокурор.

Кроме того, как добавил Сергей Яковенко, ограничение свободы является причиной для освобождения Сергея Воловика с военной службы.

Представительница потерпевшего Юлия Палагина сообщает об отсутствии дел ранее в Харькове, где работник ТЦК получил приговор.

— Почти во всех случаях, по крайней мере по городу, еще не было ни одного приговора, где доводили дело до конца, и был наказан работник ТЦК за произвол, который он совершил. Поэтому принципиально именно в этом деле показать людям, что если они являются свидетелями чего-то противоправного, не нужно бояться и нужно заявлять, отстаивать свои права. И это такой у нас прецедент, впервые именно в Харькове, и по Украине в целом, был оглашен приговор, связанный именно с ограничением свободы, — говорит Юлия Палагина.

Представительница потерпевшего отметила, что санкция статьи не предусматривала лишение свободы.

— Учитывая, что судом было назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы, мы считаем это справедливым, ведь судом был учтен и характер, именно характеристика личности обвиняемого, то, что он военнослужащий, наличие у него определенных проблем со здоровьем. Поэтому я понимаю возмущение, которое будет в обществе относительно какого-то наказания, не отвечающего, по мнению общества, действиям виновного. Но мы должны понимать, что есть санкция статьи, за пределы которой суд не может выйти, — говорит Юлия Палагина.

Напомним, что 11 мая в Харькове работник ТЦК ударил учителя во время проверки. Потерпевший написал заявление о правонарушении. Впоследствии он получил подозрение.

