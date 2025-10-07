Кабинет министров должен более основательно работать с людьми, которые потеряли из-за войны жилье и были вынуждены переехать. Необходимы реальные механизмы поддержки ВПЛ.

Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Зеленский о поддержке ВПЛ

По словам Владимира Зеленского, сегодня он провел беседу, в частности о помощи ВПЛ, с главой правительства Юлией Свириденко.

— Я ожидаю более детальной, более основательной работы наших чиновников с нашими людьми, которые потеряли дом из-за войны, которые вынуждены были переехать. Нужны более ощутимые механизмы правительственной поддержки ВПЛ. По таким вопросам будет доклад в ближайшее время, — подчеркнул глава государства.

По его словам, вчера на заседании Ставки было принято решение направить дополнительные финансы и оборудование в прифронтовые и приграничные области.

— Это уже выполняется. Также на эту зиму сохраним фиксированную цену на газ для бытовых потребителей — повышений не будет, — отметил он.

Президент рассказал, что правительство готовит решение о повышении зарплат учителям и других социальных инициативах, которые должны быть учтены в государственном бюджете. По его словам, ресурсы для этого есть.

Ликвидация последствий обстрелов РФ

Глава государства сообщил, что получил доклад министра внутренних дел Игоря Клименко о ликвидации последствий российских ударов по регионам.

По его словам, все подразделения МВД — спасатели ГСЧС и Национальная полиция — максимально помогают людям в громадах.

— Я хочу поблагодарить всех, кто работает ради людей — наших спасателей, энергетиков, ремонтные бригады. Там, где это нужно, будет больше патрулей, чтобы помочь людям и сохранять порядок, — отметил президент.

РФ использует теневой флот для диверсий

Зеленский провел беседу с руководителем Службы внешней разведки Александром Иващенко. Президент поручил активизировать работу с партнерами, которые могут оказать Украине больше помощи оружием и инвестициями.

— Мы четко видим, какие намерения у партнеров, какие возможности, и будем работать с ними так, чтобы не тратить наш общий потенциал защиты в Европе. Каждую возможность нужно использовать, чтобы мы все в Европе становились только сильнее, — отметил он.

По словам Зеленского, глава внешней разведки доложил о том, как россияне используют танкеры своего теневого флота не только для финансирования войны, но и для диверсий и дестабилизации в Европе.

— Недавние случаи запуска дронов с танкеров — это один из таких примеров. Имеющуюся у нас информацию мы передаем партнерам, и важно, чтобы были ощутимые шаги партнеров в ответ России, — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина убеждает партнеров не экономить на решимости, ведь Россия должна чувствовать ответ мира на свои деструктивные действия.

— Мир прошел через существенную эволюцию отношения к российскому государству, к его потенциалу, к его реальным возможностям. Когда-то боялись, что будет реакцией России. Много из-за этого было потеряно времени, потеряно возможностей некоторыми нашими партнерами. Украина всегда призывала к большей решимости. Сейчас все видят, что именно это срабатывает с Россией – сильное давление, санкции и достаточная дальность действия, – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российские НПЗ, военные заводы и логистика уже ощущают последствия этого давления.

— Именно принуждение России к миру должно сработать, сработать благодаря силе — украинской силе и силе всех наших партнеров, друзей, которые действительно помогают, — заявил президент.

Вопросы международного сотрудничества

Также Зеленский сообщил о встрече с представителями ОБСЕ, во время которой речь шла о важности дальнейшего политического давления на Россию.

Кроме того, глава государства провел встречу с министром промышленности, бизнеса и финансов Дании.

— Дания помогает нам очень ощутимо. Хочу поблагодарить за это! Мы должны полностью реализовать все договоренности, которые у нас есть с Данией, которые есть между нашими странами. И это будет. Это работа на нашу общую силу, силу всех в Европе, всех нормальных в мире, всех, кто ценит жизнь и кто не хочет, чтобы российский вирус войны захватил кого-то еще, — подытожил президент.

