В ночь на 7 октября, начиная с 18:00 6 октября, российские войска атаковали Украину беспилотниками и ракетами.

Ночная атака на Украину: что известно

Как сообщили в Воздушных силах, противник применил две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Ростовской области России и 152 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера и других моделей, которые запускали из направлений Орел, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (временно оккупированный Крым). Около 80 из них составляли Шахеды.

Отбивание воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сейчас смотрят

– По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и других моделей на Севере и Востоке страны, – сообщили в ВСУ.

Зафиксировано попадание двух ракет и 52 ударных дронов в десяти локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в двух местах.

В настоящее время атака продолжается – в воздушном пространстве еще остаются несколько вражеских беспилотников.

Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.