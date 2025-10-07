Сырский о дронах ВСУ: Поразили более 18 тыс. оккупантов и 66 тыс. целей за сентябрь
Дроны ВСУ в сентябре поразили более 66 тыс. целей врага и уничтожили более 18 тыс. оккупантов.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на своем канале в Telegram.
Как БпЛА уничтожали противника в сентябре
По его словам, беспилотные системы продолжают оставаться весомым аргументом для сдерживания врагов на поле боя в условиях превосходства количества личного состава у агрессора.
– У нас нет другого выбора, кроме как воевать качеством и умением, – подчеркнул главнокомандующий.
Он отметил, что Украина имеет результаты в этой сфере в сентябре:
- поражено 66,5 тыс. целей противника (на 10,8% больше, чем в августе);
- из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе;
- поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии (+23% по сравнению с предыдущим месяцем).
Сырский добавил, что количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами увеличилось почти вдвое.
– Преимущество в применении FPV – и в дальнейшем в нашу пользу, хотя противник делает все, чтобы приблизиться к паритету, – резюмировал Александр Сырский.
Также, по его словам, в Вооруженных силах Украины продолжается масштабирование подразделений Сил беспилотных систем, разворачивается рекрутинговая кампания в подразделения СБС.
Сырский отметил, что беспилотные системы получали и будут получать первоочередное содействие.
Напомним, 3 октября стало известно, что украинские дроны поразили два вражеских радиолокационных комплекса П-14Ф Лена и Сопка-2.