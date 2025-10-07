Дроны ВСУ в сентябре поразили более 66 тыс. целей врага и уничтожили более 18 тыс. оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на своем канале в Telegram.

Как БпЛА уничтожали противника в сентябре

По его словам, беспилотные системы продолжают оставаться весомым аргументом для сдерживания врагов на поле боя в условиях превосходства количества личного состава у агрессора.

Сейчас смотрят

– У нас нет другого выбора, кроме как воевать качеством и умением, – подчеркнул главнокомандующий.

Он отметил, что Украина имеет результаты в этой сфере в сентябре:

поражено 66,5 тыс. целей противника (на 10,8% больше, чем в августе);

из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе;

поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии (+23% по сравнению с предыдущим месяцем).

Сырский добавил, что количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами увеличилось почти вдвое.

– Преимущество в применении FPV – и в дальнейшем в нашу пользу, хотя противник делает все, чтобы приблизиться к паритету, – резюмировал Александр Сырский.

Также, по его словам, в Вооруженных силах Украины продолжается масштабирование подразделений Сил беспилотных систем, разворачивается рекрутинговая кампания в подразделения СБС.

Сырский отметил, что беспилотные системы получали и будут получать первоочередное содействие.

Напомним, 3 октября стало известно, что украинские дроны поразили два вражеских радиолокационных комплекса П-14Ф Лена и Сопка-2.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.