Потери врага на 7 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 020 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 322-ю сутки полномасштабной войны составляют 1 117 360 убитыми и ранеными.

Потери врага на 7 октября 2025 года

  • личного состава – около 1 117 360 (+1 020) человек;
  • танков – 11 238 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 319 (+6);
  • артиллерийских систем – 33 493 (+29);
  • РСЗО – 1 516;
  • средств ПВО – 1 224 (+1);
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 67 564 (+338);
  • крылатых ракет – 3 841;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 575 (+79);
  • специальной техники – 3 973 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

