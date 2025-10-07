Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.
Потери врага на 7 октября: уничтожено еще 1 020 оккупантов, три танка и 29 артсистем
Потери врага на 7 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 020 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 322-ю сутки полномасштабной войны составляют 1 117 360 убитыми и ранеными.
Потери врага на 7 октября 2025 года
- личного состава – около 1 117 360 (+1 020) человек;
- танков – 11 238 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 319 (+6);
- артиллерийских систем – 33 493 (+29);
- РСЗО – 1 516;
- средств ПВО – 1 224 (+1);
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 67 564 (+338);
- крылатых ракет – 3 841;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 575 (+79);
- специальной техники – 3 973 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
