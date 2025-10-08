Октябрь показывает свое истинное лицо, поэтому сейчас в Украине наблюдается классическая осенняя погода с прохладной температурой и дождями.

Ливень уже нанес ущерб на юге страны. В Одессе из-за продолжительных дождей и сильных наводнений многие украинцы понесли убытки — подтоплены улицы, дворы и жилые дома. Местные власти и спасатели работают без перерыва, ликвидируя последствия непогоды.

Сейчас многих интересует, когда прекратятся дожди в Украине. Об этом читайте в нашем материале.

Когда в Украине закончатся дожди

По словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, эта неделя продолжит дождливую эстафету, и октябрь продемонстрирует свой истинный осенний характер. Этому будет способствовать активный циклон с юго-запада, поэтому дожди будут продолжаться в большинстве областей, однако температура существенных изменений не претерпит.

Наталья Птуха отмечает, что именно циклон с юго-запада обеспечит погоду с большим количеством облаков и осадков. Поэтому 9 октября в большинстве областей, кроме западных, ожидаются дожди, вызванные действием этого циклона.

В северо-западных регионах возможно образование туманов, поэтому водителям следует быть осторожными. Ветер будет преобладать восточного и северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Что касается температуры, то в большинстве регионов ночью она составит +8…+13°С, немного прохладнее на западе и севере +3…+9°С. Дневные максимумы ожидаются на уровне +11…+16°С, значительно теплее на юго-востоке Украины +16…+21°С.

Когда закончатся дожди, будет зависеть от действия циклона. Осадки будут сохраняться, пока над территорией Украины будет проходить этот циклон.

Когда прекратятся дожди на западе Украины

На западе, начиная с 8 октября, осадки постепенно стихнут из-за перемещения циклона на восток. 9 октября дожди в западных областях прекратятся.

Синоптики предупреждают, что 8–10 октября из-за осадков в бассейне Южного Буга (Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Одесская и Николаевская области) уровень воды может подняться на 0,2–0,3 м над текущими показателями, при этом негативных последствий не ожидается.

