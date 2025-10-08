Осень набирает обороты, и с каждым днем в Виннице становится все прохладнее. Именно поэтому город активно готовится к новому отопительному сезону. Коммунальные службы проводят ремонт и проверку котельных, теплопунктов и сетей, чтобы вовремя подать тепло в дома винничан.

Когда начнется отопительный сезон в Виннице 2025 и что известно о подготовке к нему, читайте в нашем материале.

Как готовятся к отопительному сезону 2025-2026 в Виннице

В Виннице продолжается завершающий этап подготовки котельных к старту нового отопительного сезона. Об этом в эфире Украинского радио Винница сообщил генеральный директор КП Винницаоблтеплоэнерго Андрей Ковалев.

По его словам, во время подготовительных работ особое внимание уделяли мерам по энергоэффективности и энергосбережению. В частности, речь идет об установке когенерационных установок, генераторов и увеличении количества котельных, работающих на альтернативном топливе — щепе, щепке и древесине.

Ковалев подчеркнул, что главные риски нового сезона связаны с условиями военного времени. Предприятие прорабатывает различные варианты развития событий, включая возможные отключения электроэнергии или поставок газа.

Он отметил, что основная задача — сделать все, чтобы обеспечить бесперебойную работу даже в чрезвычайных ситуациях.

На сегодняшний день около 95% котельных предприятия, включая 11 новых, которые в этом году были переданы на баланс, уже оборудованы генераторами бесперебойного питания.

Отдельно Ковалев сообщил, что в этом году удалось привлечь около 50 миллионов гривен технической помощи. За эти средства приобрели блочно-модульные котельные, насосное оборудование, когенерационные установки и аварийную технику.

В то же время остается проблема с кадровым обеспечением. Ведь предприятию не хватает примерно 80 работников, в частности операторов котельных, слесарей, трактористов, водителей в таких городах, как Казатин, Хмельник, Немиров, Томашполь.

— Если есть желание работать — обращайтесь, мы готовы оформить и даже забронировать работников, — добавил руководитель предприятия.

Когда начало отопительного сезона в Виннице: дата

Дату начала отопительного сезона в Виннице 2025-2026 сообщат после принятия соответствующего решения исполкомом городского совета.

Особое внимание в Виннице уделяют безопасности. КП Винницагортеплоэнерго подготовило резервные варианты на случай обстрелов или перебоев с электро- и газоснабжением.

В городе действуют твердотопливные котельные, предприятие обеспечено генераторами и когенерационными установками. Это позволит поддерживать подачу тепла даже при отключениях.

