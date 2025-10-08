Подготовка к отопительному сезону 2025/2026 года является одной из важнейших задач для органов власти разных уровней. С этой целью по распоряжению главы Львовской райгосадминистрации Павла Грабского создан районный штаб, который координирует все необходимые работы.

Факты ICTV узнавали, когда начнется отопительный сезон во Львове и как идет подготовка к нему.

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 во Львове

Недавно состоялось онлайн-совещание с общинами района, где обсудили ключевые вопросы готовности к зиме.

Сейчас смотрят

Как сообщили во Львовской районной государственной администрации, сейчас во Львовском районе функционирует 495 котельных и 582 километра тепловых сетей, подготовка которых почти завершена. В водопроводно-канализационном хозяйстве заменено 31,21 километра аварийных трубопроводов и подготовлено 200 артезианских скважин.

Также к зиме подготовили 10 725 жилых домов, в том числе 345 с отремонтированными крышами.

Для обеспечения надлежащего содержания дорог в зимний период общины готовят специализированную технику, а именно 283 единицы, из которых 90 привлечены дополнительно. Уже заготовлено 46,7 тысячи тонн посыпочных материалов для борьбы с гололедом.

Особое внимание уделяется безопасности и защите критической инфраструктуры. Предприятия района обеспечены генераторами, запасами горючего и альтернативных видов топлива, в частности дровами, пеллетами и брикетами. Это позволит отапливать объекты социальной сферы в случае чрезвычайных ситуаций.

Отопительный сезон во Львове: дата

Дату начала отопительного сезона во Львове в 2025 году будут утверждать органы местного самоуправления. Традиционно тепло подают в дома тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура опускается ниже +8 °C.

Для жителей района снова будут работать Пункты несокрушимости. В 22 общинах будет открыто 110 таких пунктов, а во Львовской городской общине — 843. Они обеспечат людей теплом, электроэнергией, связью и доступом к Интернету в случае длительных отключений.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.