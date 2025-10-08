Городские власти Ивано-Франковска определили ориентировочные сроки начала отопительного сезона и готовятся обеспечить стабильное тепло в домах, медучреждениях и социальных учреждениях. Несмотря на погодные колебания и энергетические вызовы, в городе продолжаются работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Когда включат отопление в Ивано-Франковске в 2025 году, читайте в нашем материале.

Ивано-Франковск: когда включат отопление в больницах

Отопительный сезон в Ивано-Франковске 2025-2026 планируют начать не ранее 1 ноября 2025 года. Речь идет о жилых домах. В то же время тепло в медицинских учреждениях города подадут раньше, а котельные на биотопливе заработают по ускоренному графику.

Сейчас смотрят

Глава города Руслан Марцинкив во время онлайн-трансляции в Facebook отметил, что точную дату начала отопительного сезона в Ивано-Франковске определили в соответствии с рекомендациями правительства. Он добавил, что официальный старт отопления назначен на 1 ноября, и он не начнется раньше, если среднесуточная температура будет оставаться недостаточно низкой.

По словам Марцинкива, со следующей недели тепло начнут подавать в лечебные учреждения и туда, где работают котельные на биотопливе. Он подчеркнул, что ситуация остается непредсказуемой, в частности из-за вопросов с газоснабжением.

Когда включат отопление в Ивано-Франковске и как город готовится к зиме

Мэр также обратил внимание на сложную энергетическую ситуацию в Украине, вызванную обстрелами со стороны России. Он предупредил, что зима может быть тяжелой, и призвал жителей готовиться: обустраивать источники резервного тепла, накапливать топливо и пользоваться пунктами обогрева.

По его словам, городские власти уже принимают меры. Сейчас идет подготовка генераторов, запасов топлива и других ресурсов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.