В Украине продолжается война, и значительное количество граждан активно участвует в боевых действиях. Многие из них получают статус участника боевых действий (УБД), который предоставляет определенные льготы и социальные гарантии.

Сколько УБД в Украине в 2025 году, читайте в нашем материале.

Сколько в Украине УБД по состоянию на 2025 год

По состоянию на 1 сентября 2025 года количество участников боевых действий в Украине — более 1,3 миллиона граждан. Большинство из них получили этот статус после 2022 года, сообщили LIGA.net в Министерстве по делам ветеранов Украины в ответе на запрос.

Всего в Единый государственный реестр ветеранов войны как участников боевых действий внесено 1 326 552 человека.

Сколько УБД в Украине было до полномасштабного вторжения

До 2022 года этот статус имели 556 467 человек. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году статус УБД получил 12 871 человек.

Количество УБД в Украине в разные годы:

в 2023 году статус УБД предоставили 324 018 гражданам,

в 2024 году — 267 263,

за первые девять месяцев 2025 года — 165 933 человека.

В Минветеранов пояснили, что информация для Реестра формируется на основе данных, предоставленных соответствующими комиссиями Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, разведывательных органов, администраций Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, Управления государственной охраны, ГСЧС, Государственного бюро расследований и НАБУ.

В ведомстве также отметили, что не планируют предлагать изменения для расширения категорий лиц, которые могут получить статус УБД.

