Постепенное понижение температуры сопровождается усилением ударов России по энергетической инфраструктуре Украины. Сегодняшний день не стал исключением, ведь из-за атак некоторые населенные пункты остались без электроснабжения.

Действительны ли графики отключения света в Чернигове и что известно о повреждениях, читайте в нашем материале.

Что известно об отключении света в Чернигове сегодня

В Минэнерго сообщили о ситуации в энергосистеме по состоянию на 8 октября. Враг нанес удары по энергетическим объектам в Черниговской и Днепропетровской областях. Наиболее критической остается ситуация в Черниговской области. Возможны отключения света в Чернигове 8 октября.

Энергетики работают без остановки, восстанавливая электроснабжение для потребителей. Проводится комплекс мер для стабильного функционирования энергосистемы. По состоянию на 8 октября в Черниговской области действуют ограничения в потреблении электроэнергии. Также возможны аварийные отключения света в Черниговской области.

Вчера Чернигов Облэнерго опубликовало график плановых отключений электроэнергии. Однако из-за сегодняшней атаки на энергетическую инфраструктуру некоторые потребители могут остаться без света вне запланированных часов.

В Чернигов Облэнерго сообщили, что Нежинщина снова оказалась под ударом — попали в энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения. Работы по восстановлению уже ведутся.

В Минэнерго отметили, что энергосистема активно готовится к зимнему периоду, в настоящее время выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры. Все эти меры направлены на обеспечение украинцев надежным снабжением электроэнергией и теплом.

Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Что касается ситуации на ЗАЭС, то уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,24 м, что достаточно для нормальной работы станции и обеспечения ее потребностей.

