Верховная Рада в целом проголосовала закон №13174 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав на землю владельцев объектов недвижимого имущества, разрушенных в результате боевых действий.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Что предусматривает закон №13174

Так, принятый закон №13174 дает возможность владельцам разрушенного недвижимого имущества вернуть или бесплатно получить в собственность земельные участки, находившиеся под такими объектами.

В пояснительной записке отмечается, что на период военного положения и 5 лет после его завершения будет действовать безвозмездное передача земельных участков государственной, коммунальной собственности в пользование без проведения земельных торгов бывшим владельцам зданий, сооружений, которые были разрушены в результате боевых действий и стояли на этих земельных участках.

Также предлагается отменить обязательное получение градостроительной документации, если целевое назначение участка не изменяется.

Минприроды будет иметь право утверждать методику определения ущерба, нанесенного земельным ресурсам в результате загрязнения или засорения, а дипломатические представительства освободят от арендной платы за землю при условии, что это предусмотрено международными договорами, принятыми Верховной Радой.

Фото: Іван Федоров/Запорізька ОВА

Источник : Верховная Рада

