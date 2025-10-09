В ночь на 9 октября (с 19.00 8 октября) российская армия атаковала Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики запустили ударные беспилотники из Миллерово, Курска, Шаталово и Приморско-Ахтарска, что на территории России. Более 70 запущенных дронов были Шахедами.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях. По состоянию на 9 утра атака со стороны армии РФ продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 324-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

