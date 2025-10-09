Кремль развернул масштабную операцию по вербовке наемников в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке, маскируя ее под сотрудничество с правительствами и охранными структурами.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Кремль маскирует наемников под охранные структуры

Как отметили в ЦПД, речь идет о системной и хорошо налаженной сети подбора людей и логистики за рубежом.

Главная цель этой кампании — не только пополнение кадров для войны против Украины.

Кремль стремится создать параллельные военизированные каналы, способные выполнять широкий спектр гибридных задач: от сбора разведывательных данных и диверсионных операций до политического давления и дестабилизации в регионах, где традиционно доминируют интересы США и их партнеров.

Такое привлечение граждан государств, имеющих тесные политические или экономические связи с Западом, подрывает доверие к международным кооперациям и ослабляет системы безопасности.

По данным ЦПД, Россия встраивает свои вербовочные цепочки в криминальные экосистемы, особенно в Латинской Америке, что облегчает финансирование и логистику этих операций.

Это, в свою очередь, создает риски «горячих точек» вблизи стратегических интересов США и может провоцировать силовые ответы.

В ЦПД также привели конкретный пример такой эксплуатации: в Кении спортсмена заставили подписать фиктивный контракт с Минобороны РФ и отправили на фронт.

Как отмечают в ведомстве, этот случай может быть не единичным.

Отдельно фиксируется массовая вербовка женщин из Южной Африки на заводы, связанные с производством беспилотников — под видом трудоустройства их привлекают к принудительному труду в цепочке создания БПЛА, которые применяются в атаках по украинским городам.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают: так называемые антиколониальные нарративы, которыми Кремль прикрывает эти действия, не выдерживают критики.

На самом деле речь идет о неоколониальной эксплуатации — людей используют как дешевую рабочую силу или как пушечное мясо, что подрывает стабильность и безопасность в уязвимых регионах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтверждал факт участия иностранных наемников в боевых действиях на Волчанском направлении.

По его словам, украинские военные на передовых позициях фиксируют присутствие наемников из разных стран Азии и Африки.

В частности, речь идет о гражданах Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, а также нескольких африканских государств.

