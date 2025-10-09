РФ массово вербует наемников в Азии, Африке и Латинской Америке — ЦПД
Кремль развернул масштабную операцию по вербовке наемников в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке, маскируя ее под сотрудничество с правительствами и охранными структурами.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины.
Кремль маскирует наемников под охранные структуры
Как отметили в ЦПД, речь идет о системной и хорошо налаженной сети подбора людей и логистики за рубежом.
Главная цель этой кампании — не только пополнение кадров для войны против Украины.
Кремль стремится создать параллельные военизированные каналы, способные выполнять широкий спектр гибридных задач: от сбора разведывательных данных и диверсионных операций до политического давления и дестабилизации в регионах, где традиционно доминируют интересы США и их партнеров.
Такое привлечение граждан государств, имеющих тесные политические или экономические связи с Западом, подрывает доверие к международным кооперациям и ослабляет системы безопасности.
По данным ЦПД, Россия встраивает свои вербовочные цепочки в криминальные экосистемы, особенно в Латинской Америке, что облегчает финансирование и логистику этих операций.
Это, в свою очередь, создает риски «горячих точек» вблизи стратегических интересов США и может провоцировать силовые ответы.
В ЦПД также привели конкретный пример такой эксплуатации: в Кении спортсмена заставили подписать фиктивный контракт с Минобороны РФ и отправили на фронт.
Как отмечают в ведомстве, этот случай может быть не единичным.
Отдельно фиксируется массовая вербовка женщин из Южной Африки на заводы, связанные с производством беспилотников — под видом трудоустройства их привлекают к принудительному труду в цепочке создания БПЛА, которые применяются в атаках по украинским городам.
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают: так называемые антиколониальные нарративы, которыми Кремль прикрывает эти действия, не выдерживают критики.
На самом деле речь идет о неоколониальной эксплуатации — людей используют как дешевую рабочую силу или как пушечное мясо, что подрывает стабильность и безопасность в уязвимых регионах.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтверждал факт участия иностранных наемников в боевых действиях на Волчанском направлении.
По его словам, украинские военные на передовых позициях фиксируют присутствие наемников из разных стран Азии и Африки.
В частности, речь идет о гражданах Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, а также нескольких африканских государств.