Украина и в дальнейшем будет защищать свою энергетику, несмотря на недостаток систем противовоздушной обороны. Однако на случай сильной атаки на всю газовую инфраструктуру у власти есть несколько планов.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами 8 октября.

Как Украина готовится к атакам на энергетику

Зеленский подчеркнул, что энергетику необходимо защищать, и для этого нужно увеличивать количество систем ПВО.

– Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение, – рассказал президент.

По его словам, речь идет не только о количестве перехватчиков, но и о необходимости наращивания систем запуска дронов.

Он отметил, что эти системы уже показывают эффективность. Однако основной вопрос в увеличении их количества.

– Перехватчики неплохо сбивают. Например, линия на Черниговщине. Был доклад на Ставке об одном из ударов – 36 Шахедов залетало, 22 сбивалось перехватчиками. То есть в целом количество сбитых увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим, – пояснил глава государства.

Он добавил, что власть готова восстанавливать уже поврежденную энергосистему после атак врага, а угрозы энергетической и газовой инфраструктуре понятны.

– У нас есть план А и есть план Б. В плане Б, если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план Б. План А – когда мы больше используем свою добычу, – резюмировал президент Зеленский.

Напомним, с началом осени РФ начала серию ударов по нашей энергетической инфраструктуре.

Их основной целью являются ТЭЦ, ТЭС, а также другие энергообъекты.

Враг нацелился на Сумскую и Черниговскую области. Это привело к масштабным отключениям и введению графиков отключения света.

В Черниговской области ситуация самая тяжелая. Недавно россияне снова нанесли удары по Нежину и Прилукам, повреждена инфраструктура.

Кроме того, войска агрессора атаковали теплоэлектростанцию, ранения получили двое энергетиков.

В ночь на 9 октября (с 19.00 8 октября) российская армия атаковала Украину 112 ударными БПЛА.

