Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 9 октября: уничтожено еще 1 020 оккупантов, один танк и бронеавтомобиль
Потери врага на 9 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 324-ю сутки полномасштабной войны составляют 1 1179 390 убитыми и ранеными.
Потери врага на 9 октября 2025
- личного состава – около 1 1179 390 (+1 020) человек;
- танков – 11 241 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 325 (+1);
- артиллерийских систем – 33 534 (+15);
- РСЗО – 1 517;
- средств ПВО – 1 225;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 68 293 (+428);
- крылатых ракет – 3 841;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 705 (+55);
- специальной техники – 3 973.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 324-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
