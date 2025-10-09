Потери врага на 9 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 324-ю сутки полномасштабной войны составляют 1 1179 390 убитыми и ранеными.

Потери врага на 9 октября 2025

личного состава – около 1 1179 390 (+1 020) человек;

танков – 11 241 (+1);

боевых бронированных машин – 23 325 (+1);

артиллерийских систем – 33 534 (+15);

РСЗО – 1 517;

средств ПВО – 1 225;

самолетов – 427;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 68 293 (+428);

крылатых ракет – 3 841;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 63 705 (+55);

специальной техники – 3 973.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 324-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

