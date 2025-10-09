С начала полномасштабного вторжения России в Украину действует упрощенная процедура получения разрешения на приобретение охотничьего оружия для военнослужащих. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности страны и защиты граждан.

Факты ICTV узнавали, как получить разрешение на оружие военнослужащему и какие документы для этого нужны.

На какие ружья и пистолеты можно получить разрешение на оружие для военного по упрощенной схеме

Военнослужащие проходят длительную подготовку, которая включает в себя обращение с оружием. Они имеют базовые знания и навыки, позволяющие им безопасно использовать оружие. Процедура получения разрешения на оружие регулируется приказом № 170.

Какие категории оружия можно приобрести по упрощенной процедуре:

Гладкоствольное оружие: ружья, предназначенные для охоты на птицу и мелкую дичь.

Оружие недальнобойное и скорострельное, а именно — пистолеты, револьверы и т.д., использующие патроны с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Нарезное оружие, а именно — карабины, винтовки, предназначенные для охоты на крупную дичь.

Как получить разрешение на оружие для военного: перечень документов

Упрощенная схема для военных позволяет ускорить процесс получения разрешений, что особенно важно в период военных действий.

Кто может получить разрешение по упрощенной процедуре:

военнослужащие ВСУ и других военных формирований Украины;

члены территориальной обороны;

работники правоохранительных органов.

Перечень документов для получения разрешения на оружие для военного:

подготовьте две фотографии, размером 3х4 см;

сделайте копии паспорта (1, 2, 11 страницы) и идентификационного кода;

если это ID-карта, то кроме нее понадобится выписка о регистрации места жительства, которую можно получить в ЦПАУ;

оформите страховку Гражданской ответственности владельцев оружия;

оплатите государственную пошлину за рассмотрение заявления;

получите справки в воинской части, именно Форму 5 и копию карточки-заменителя или справку о закреплении оружия.

Куда подавать документы на получение разрешения

В Украине существует несколько способов подать необходимые документы:

Документы на получение разрешения на оружие офлайн подаются в территориальный сервисный центр МВД по месту жительства.

Через Единое окно обращения граждан можно подать заявление онлайн

Непосредственно в магазине оружия. Вы обращаетесь в магазин оружия, где консультант поможет вам подготовить необходимый пакет документов. После этого магазин передает собранные документы в соответствующий орган для рассмотрения.

