С начала полномасштабного вторжения России в Украину действует упрощенная процедура получения разрешения на приобретение охотничьего оружия для военнослужащих. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности страны и защиты граждан.

Факты ICTV узнавали, как получить разрешение на оружие военнослужащему и какие документы для этого нужны.

На какие ружья и пистолеты можно получить разрешение на оружие для военного по упрощенной схеме

Военнослужащие проходят длительную подготовку, которая включает в себя обращение с оружием. Они имеют базовые знания и навыки, позволяющие им безопасно использовать оружие. Процедура получения разрешения на оружие регулируется приказом № 170.

Какие категории оружия можно приобрести по упрощенной процедуре:

  • Гладкоствольное оружие: ружья, предназначенные для охоты на птицу и мелкую дичь.
  • Оружие недальнобойное и скорострельное, а именно — пистолеты, револьверы и т.д., использующие патроны с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.
  • Нарезное оружие, а именно — карабины, винтовки, предназначенные для охоты на крупную дичь.

Как получить разрешение на оружие для военного: перечень документов

Упрощенная схема для военных позволяет ускорить процесс получения разрешений, что особенно важно в период военных действий.

Кто может получить разрешение по упрощенной процедуре:

  • военнослужащие ВСУ и других военных формирований Украины;
  • члены территориальной обороны;
  • работники правоохранительных органов.

Перечень документов для получения разрешения на оружие для военного:

  • подготовьте две фотографии, размером 3х4 см;
  • сделайте копии паспорта (1, 2, 11 страницы) и идентификационного кода;
  • если это ID-карта, то кроме нее понадобится выписка о регистрации места жительства, которую можно получить в ЦПАУ;
  • оформите страховку Гражданской ответственности владельцев оружия;
  • оплатите государственную пошлину за рассмотрение заявления;
  • получите справки в воинской части, именно Форму 5 и копию карточки-заменителя или справку о закреплении оружия.

Куда подавать документы на получение разрешения

В Украине существует несколько способов подать необходимые документы:

  • Документы на получение разрешения на оружие офлайн подаются в территориальный сервисный центр МВД по месту жительства.
  • Через Единое окно обращения граждан можно подать заявление онлайн. Для этого нужно авторизоваться на портале государственных услуг с помощью электронной подписи. Заполнить электронную форму заявления и добавить сканированные копии необходимых документов. Отправить заявку на рассмотрение.
  • Непосредственно в магазине оружия. Вы обращаетесь в магазин оружия, где консультант поможет вам подготовить необходимый пакет документов. После этого магазин передает собранные документы в соответствующий орган для рассмотрения.
