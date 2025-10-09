Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время одни из самых напряженных боевых действий ведутся на Новопавловском направлении. Он назвал это следующим серьезным вызовом после Доброполья и Покровска.

Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами.

Зеленский о ситуации на фронте

По словам главы государства, после Доброполья и Покровска именно это направление стало следующим серьезным вызовом для украинских сил.

– У нас есть четыре армии Российской Федерации, которые имели под огневым контролем или какое-то присутствие диверсионных групп – то, о чем мы говорили, восемь сел. Так мы видели. Четыре села полностью очищены нашими войсками. Еще за четыре боремся, – сказал президент.

Зеленский отметил, что обеспечение войск находится на нормальном уровне, но есть дефицит дронов. В то же время, в соотношении с россиянами фактически один к одному FPV, при этом количество личного состава у врага больше.

По словам президента, сегодня враг имеет преимущество – это дроны на оптоволокне, их у них больше ощутимо, и Украина наращивает в этом свою способность.

Недавно Зеленский сообщал, что с начала контрнаступления ВСУ 21 августа на Добропольском направлении российские войска понесли уже более 12 тыс. потерь.

