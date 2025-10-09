Партнеры хотят видеть Украину в Европейском Союзе, 26 стран поддерживают это без колебаний. Однако Венгрия выступает против.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам.

Почему Венгрия тормозит вступление Украины в ЕС

Украинский лидер заявил, что абсолютное большинство стран ЕС поддерживают вступление Украины, однако существуют отдельные трудности.

— Нет колебаний, абсолютное большинство. 26 стран поддерживают это. Есть некоторые моменты. Но я понимаю общую атмосферу. В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне, — заявил он.

По словам Зеленского, Венгрия пока не поддерживает членство Украины из-за внутриполитических мотивов.

— Причина только одна — предстоящие выборы в Венгрии. И именно Европейский Союз — это направление является главным триггером для предвыборной кампании действующего премьер-министра, — пояснил президент.

Он добавил, что Виктор Орбан строит свою предвыборную программу на критике всего, что предлагает ЕС, подпитывая таким образом свой электорат.

— И у него Украина — это один из главных, а может, главный стимул, чтобы именно на основе блокирования Украины рос рейтинг его партии, — отметил Зеленский.

Президент обозначил два возможных варианта решения ситуации.

Первый — изменение правил голосования в ЕС с принципа единообразия на принцип большинства.

— Изменение правил обсуждается в кулуарах Европейского Союза. Когда большинство принимает решение. К этому нужно идти. Например, недавно я встречался с премьер-министром Нидерландов. Это одна из важнейших тем, о которой мы говорили, — рассказал он.

Зеленский признал, что европейцы консервативно относятся к изменениям правил, но считает этот шаг правильным для будущего.

Второй вариант — влиять на позицию премьер-министра Венгрии через дипломатические и другие рычаги партнеров.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина вместе с ЕС планирует до конца года выполнить требования шести кластеров для членства.

— Вместе с Европейским Союзом мы считаем, что до конца этого года Украина будет готова с шестью кластерами, — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет в Евросоюзе с поддержкой президента Венгрии или без.

